NMS Schweiggers stellt Landessiegerin

05.05.2017, 08:22 Uhr

Über Sinn und Zweck: Alicja Fitko gewinnt den Landesjugendredewettbewerb

Auf die Suche nach dem Sinn des Lebens begab sich Alicja Fitko (14) und stieß dabei nicht nur auf viele Antworten, sondern auch auf die Begeisterung der Jury. Die Kombination aus tiefsinnigem Inhalt und rhetorischen Fähigkeiten brachten der Schülerin den 1. Platz ein, die Freude darüber ist groß. Mit acht anderen Mitbewerbern trat sie vor das Podium des Landtages in St.Pölten und überzeugte sowohl Publikum als auch das Bewertungsteam mit ihrer bewegenden Rede.Die Schülerin mit der Zweitsprache Deutsch besucht die 8. Schulstufe der Neuen Mittelschule in Schweiggers und stammt ursprünglich aus Polen. Weiteres wird sie für Niederösterreich im finalen Bundesbewerb in Wien in der Kategorie „Klassische Rede“ und somit gegen weitere acht Kandidaten antreten.800 Jugendliche beteiligten sich am NÖ Jugendredewettbewerb 2017 des Landesjugendreferates: „Die Fähigkeit, überzeugende Argumente bringen zu können und dabei authentisch zu sein, ist wichtig für den beruflichen Werdegang und die persönliche Entwicklung. Unsere Jugend zeigt, dass sie klar und mit viel Herz Stellung zu aktuellen Themen bezieht und durch das offene Ansprechen von Problemstellungen auch Vorbild für Andere ist“ stellt Jugendlandesrat Karl Wilfing bei der Preisverleihung anlässlich des NÖ Jugendredewettbewerbes fest.Das Team der NMS Schweiggers gratuliert sehr herzlich!