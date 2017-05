Pfadfindergruppe Zwettl räumte ab

04.05.2017, 10:26 Uhr

Gold und Silber bei Waldviertelbewerben

Beim RWK, den Waldviertelbewerben der Wichtel und Wölflinge in Gars konnten die Zwettler Wichtel (7-10jährige Mädchen) den 1. und 2. Platz erobern.Die über 250 Kinder in 25 Gruppen hatten unter dem Motto „Puck und Mogli auf der Baustelle“ zahlreiche Aufgaben rund um das Thema Bau zu bewältigen. So galt es Bausteine zu transportieren und diese nach einem Plan aufzubauen, mit Fliesen kreative Muster zulegen, die erlernten Knoten konnten beim Aufziehen eines Kübels praktisch angewandt werden und viele andere Aufgaben waren zu bewältigen.Natürlich war auch Pfaditechnik Teil des Wettkampfes wie Erste Hilfe, Bodenzeichen, Geheimschrift und Religion.Dank der guten Organisation und der interessanten Aufgaben kehrten alle Kinder begeistert wieder nach Zwettl zurück.