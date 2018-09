Projektmarathon: Neue Bänke und ein Haus - das kam dabei raus!

12.09.2018, 15:04 Uhr

Landjugend Groß Haselbach setzte Aufgabe wieder perfekt um

SCHWARZENAU. Der Startschuss zum diesjährigen Projektmarathon, der Landjugend Groß Haselbach, fiel am 31.08.2018. Mit der Übergabe des Umschlages durch den Bürgermeister Karl Elsigan und den ehemaligen Landesbeirat Christian Prem, begannen 42 Stunden voller Arbeit, mit Höhen und Tiefen. Es mussten gleich mehrere Aufgaben gelöst werden, unter anderem wurde eine neue Spielhütte für den Kindergarten gebaut und eine Sitzgelegenheit in der Brühl erneuert. Aber auch die Kreativität sollte an diesem Wochenende, neben den handwerklichen Aufgaben, nicht zu kurz kommen. Die Sitzgelegenheit sollte mit einem Langjugendbranding versehen werden und bei der Zusatzaufgabe standen die Ortseinfahrten, der Gemeinde im Mittelpunkt. Unter dem Motto: eine kreative Planung für die Gestaltung der Ortseinfahrten in Schwarzenau zu entwickeln, entstanden schnell erste Ideen und Entwürfe. Trotz der schwierigen Wetterlage, konnten alle Aufgaben in der vorgegeben Zeit gelöst werden. Ebenfalls wurde für das leibliche Wohl bestens gesorgt und so mussten auch die Besucher der Projektpräsentation, die am 02.09.2018 stattfand keinen Hunger leiden. Offizielle abgeschlossen wurde das Projekt mit der Übergabe des Schlüssels, an die Kindergartenleiterin Edith Pigisch. Die Kleinsten in der Gemeinde freuten sich über ihre neue Spielhütte, aber auch die Mitglieder der Landjugend konnten sich über einen erfolgreichen Abschluss des Projektmarathon 2018 freuen.