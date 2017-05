Regionalmusikschule startet Einschreibtermine

11.05.2017, 10:10 Uhr

Standorte in Schweiggers, Rastenfeld, Großgöttfritz, Waldhausen und Zwettl laden ein.

REGION (bs). Der Leiter der Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte, Alexander Kastner, gab im Bezirksblätter-Gespräch einen kleinen Einblick in die tägliche Arbeit der aktuell 29 Lehrer an den Standorten in Schweiggers, Rastenfeld, Großgöttfritz, Waldhausen und Zwettl. Aktuell werden insgesamt rund 500 Schüler an diversen Musikinstrumenten unterrichtet. Neben den Klassikern wie Gitarre oder Klavier gibt es aber auch Möglichkeiten etwas ausgefallenere Musikstücke wie etwa die Oboe zu erlernen. "Grundsätzlich decken wir alle Musikinstrumente ab. Wir wollen den Kindern die freie Entscheidung über das Wunschinstrument lassen", so Kastner.

Geburtenschwache Jahrgänge

Einschreibtermine

Trotz grundsätzlich großem Interesse an den Musikschulen kommen laut Kastner nun die geburtenschwächeren Jahrgänge, sodass der Musikschulleiter ausdrücklich auf die Möglichkeiten des Schnupperns und die anstehenden Einschreibtermine hinweisen möchte. Im Falle von Interesse an einer Schnupperstunde stellt Kastner gerne den jeweiligen Kontakt her. Er ist unter der Telefonnummer 0676/4203880 erreichbar.Die Einschreibtermine für das nächste Schuljahr stehen ebenfalls bald auf dem Plan. So können Sie Ihr Kind am Freitag, 9. Juni von 16 bis 17 Uhr in der Musikschule Schweiggers, am Montag, 12. Juni von 17 bis 18 Uhr in Rastenfeld, Dienstag, 13. Juni von 13 bis 14 Uhr in Großgöttfritz, Dienstag, 13. Juni von 14:30 bis 15:30 Uhr in Waldhausen sowie am Mittwoch, 14. Juni 2017 von 15 bis 18 Uhr in der Musikschule Zwettl eintragen lassen.Auch online ist die Eintragung unter www.mswvmitte.at jederzeit möglich.