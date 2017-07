Schwarzenaus Pensionisten für besonderes Engagement geehrt

24.07.2017, 13:11 Uhr

Im Anschluss der in Wien abgehaltenen Veranstaltung mit 155 Mitgliedern wurden 13 Gesundheitsgruppen aus Wien und Niederösterreich, die sich 2016 mit besonderem Engagement für das Aktivsein älterer Menschen eingesetzt hatten, mit dem“ JA! Jetzt Aktiv Gütesiegel der VAEB“ ausgezeichnet. Darunter auch die sehr rührige OG Schwarzenau.

Die VAEB war durch Obmann Gottfried Winkler, den Leitenden Arzt, MR Dr. Peter Grabner, Direktor Werner Bogendorfer und die Leiterin der OE Gesundheit und Service, Renate Molnar, vertreten.Obmann Winkler und Chefarzt Dr. Grabner unterstrichen in ihren Statements die Bedeutung von Gesundheitsförderung und Prävention, die durch Initiativen wie die JA! Jetzt Aktiv-Gesundheitsgruppen gezielt gefördert wird und gaben einen Einblick in die Leistungen, die die VAEB ihren Versicherten zu bieten bemüht ist.Diese Gruppen gehen regelmäßig mit ihren Mitgliedern wandern, walken, turnen, schwimmen, tanzen oder langlaufen und lassen auch die mentale Fitness nicht zu kurz kommen, indem sie Gedächtnistraining praktizieren. Nach der sportlichen Betätigung finden sie sich häufig zu einem geselligen Ausklang, der wiederum gut für die psychische Gesundheit ist, zusammen. Das VAEB-Gütesiegel gilt für zwei Jahre und wird laufend evaluiert.Die OG Schwarzenau erhielt für ihr über das durchschnittliche Maß hinausgehende Engagement fürs Aktivsein 50+ den Überraschungspreis, nämlich eine Woche Gratis-Aufenthalt am Josefhof , was bei den Preisträgern große Freude auslöste.