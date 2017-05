SMS Zwettl für Getränkeangebot in Automaten ausgezeichnet

11.05.2017, 10:53 Uhr

Im Gegensatz dazu wurde an der SMS Zwettl, im Rahmen des Getränkeautomaten-Checks, das Angebot entsprechend der Vorgaben des bekannten vorsorgemedizinischen Vereins SIPCAN gestaltet. Die Schule wurde nun für dieses Engagement ausgezeichnet.„Was die Schülerinnen und Schüler an der Schule trinken, ist uns sehr wichtig“, betont Direktor Gerald Nossal. „Dass wir ein gesundheitsförderndes Getränkeangebot in unseren Automaten haben, das nach den strengen wissenschaftlichen Kriterien von SIPCAN überprüft wurde, freut uns sehr“ berichtet der Schulleiter weiter.Für die Gestaltung der Pausenverpflegung baut die Schule auf erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Automatenbetreiber „Römerquelle“. Damit das Angebot langfristig gesundheitsförderlich bleibt, wird SIPCAN den Getränkeautomaten regelmäßig kontrollieren und die Qualität auf diesem Weg nachhaltig sichern.