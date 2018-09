Spendenübergabe an erkrankte Mitarbeiterin

12.09.2018, 10:52 Uhr

Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs sammelt 10.000 Euro für Mitarbeiterin Ulrike Thaler

GROSS GERUNGS. Die Diätologin Ulrike Thaler aus Zwettl ist an "Pleuramesotheliom", einer bösartigen Tumorerkrankung des Brustfells erkrankt. Der Tumor ist bereits sehr weit fortgeschritten, weshalb eine Chemotherapie und schwere Operationen nur eine Lebensverlängerung von etwa zwei bis drei Jahren hätte bringen können, jedoch ohne Aussicht auf vollständige Heilung. Für die Mutter von drei kleinen Kindern war dies in Anbetracht ihres jungen Alters keine Option und suchte nach alternativen Behandlungsmöglichkeiten. In Privatkliniken wurden nun Therapien speziell für Frau Thaler entwickelt, welche ihr gesundheitlich zwar auch sehr zusetzten, aber Wirkung zeigen. Viele Tausende Euros haben diese Therapien bisher in Anspruch genommen. Ohne die Unterstützung von Familie und Freunden wäre dies jedoch nicht möglich gewesen. Um die geschätzte Mitarbeiterin zu unterstützen wurde vom Betriebsrat des Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs eine Spendenaktion initiiert und so 10.000 Euro gesammelt und übergeben.Helfen auch Sie:Spendenkonto:Waldviertler Sparkassen Bank AG eingerichtetIBAN: AT96 2027 2000 0020 2010BIC: SPZWAT21XXXKennwort: Ulrike Thaler