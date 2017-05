Sponsorvereinbarung mit Musikverein Groß Gerungs unterzeichnet

12.05.2017, 09:24 Uhr

Das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs unterstützt seit jeher regionale Vereine und Partner. Jetzt wurde auch eine Sponsoringvereinbarung mit dem Musikverein Groß Gerungs unterzeichnet.

Der Musikverein Groß Gerungs wird schon seit vielen Jahren durch das Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs unterstützt. Jetzt hat man sich entschlossen, diese Unterstützung auch in einer Sponsoringvereinbarung festzuhalten. Die Geschichte des Musikvereins Groß Gerungs lässt sich bis zum Anfang des 20 Jhd. zurückverfolgen. Entstanden ist der Verein aus der Burschenvereinskapelle, die 1927/28 gegründet worden war und bis 1938 musizierte. Seit dieser Zeit ist der Musikverein, dank des Engagements der Obmänner sowie Mitglieder um ein vielfaches gewachsen und zählt aktuell 68 aktive und über 200 unterstützende Mitglieder. „Einen Verein mit einer so langjährigen Tradition, der viele Feste und Anlässe in Groß Gerungs, aber auch in unserem Haus musikalisch umrahmt und die Jugend fördert, unterstützen wir gerne. Als einer der größten Arbeitgeber der Region, sehen wir es in unserer Verantwortung lokale Vereine und Partner zu fördern und in ihrem Tun zur Seite zu stehen“, sagt Fritz Weber Geschäftsführer des Herz-Kreislauf-Zentrums Groß Gerungs.