Start für Projekt "Klimaschule"

28.04.2017, 09:06 Uhr

Den Kindern gefielen die vielen interaktiven Möglichkeiten, die die Sonnenwelt bietet, am meisten.Als Klimaschule möchte die NMS Stift Zwettl in Zukunft die Schülerinnen und Schüler auf nachhaltige Lebensweise aufmerksam machen und Möglichkeiten zeigen, wie dieses Ziel verfolgt werden kann. So werden Transportwege gespart, indem Gemüse, Kräuter und Obst aus dem eigenen Schulgarten im Hauswirtschaftsunterricht oder bei gesunden Jausen verarbeitet werden.Energiesparende Maßnahmen werden ergriffen und eine mental gesunde Lebensweise wird in der „Schule im Grünen“ ebenfalls gefördert.