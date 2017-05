Stimmungsvolle Frühlingsverlosung beim Rathausmarkt

08.05.2017, 10:44 Uhr

Die Glücksengerl zogen aus zahlreich ausgefüllten Losen die drei Gewinnerinnen Elisabeth Zechner (Zwettl), Herta Schulmeister (Zwettl) und Maria Schmid (Gr. Globnitz), die herzlich dazu eingeladen sind, sich ihre persönlichen Genuss-Körbe am Samstag, 13. Mai 2017 um 11 Uhr beim Rathausmarkt am Sparkassenplatz abzuholen.Genießen auch Sie die kulinarische Vielfalt und individuell gefertigte Handarbeiten bis Ende Oktober jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr am Sparkassenplatz. Die Aussteller freuen sich auf Ihren Einkauf!