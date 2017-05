Übung: Kindergeburtstag mit Folgen

03.05.2017, 16:35 Uhr

Am 1. Mai 2017 um 9 Uhr standen die Mitglieder der Wehren Elsenreith, Kottes und Purk in ihren Feuerwehrhäusern für die Ausfahrt zur alljährlichen Unterabschnittsübung bereit. Per Funk wurden sie von der übungsverantwortlichen Feuerwehr Gschwendt nach Schoberhof gerufen. Beim Eintreffen gab der Einsatzleiter den Gruppenkommandanten die Übungsannahme bekannt und erteilte die Einsatzbefehle. Es wurden einerseits vier Personen im stark verrauchten Keller vermisst und daneben galt es auch noch eine eingeklemmte Person aus einem verunfallten PKW zu befreien. Den eingesetzten Atemschutztrupps gelang es rasch die Kinder und den Hausherren zu retten, währenddessen ihre Kameraden das Schützen der unmittelbar angrenzenden Gebäude übernahmen. Auch die Rettung der Person aus dem PKW und die Versorgung der Verletzten wurden gewissenhaft durchgeführt.Nach einer knappen Stunde wurde die Übung beendet und die insgesamt 58 Teilnehmer traten nach Versorgen der Gerätschaften zur Besprechung an. Die Übungsbeobachter BR Renner, ABI Hobel, HBI Penner und OBI Lagler zeigten sich mit der Arbeit der Florianis sehr zufrieden, regten aber auch den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag an. Im Anschluss lud Vizebürgermeister Josef Zottl im Namen der Gemeinde Kottes-Purk die Anwesenden zu einer Jause ins Dorfwirtshaus Reischer ein.Bericht: VM Martina Kramel/Presseteam AFK Ottenschlag