„Vis vitalis“ – besser kaum zu verdeutlichen

20.04.2018, 18:35 Uhr

In alten, gebrechlichen Organismen wie Obstbäumen steckt mitunter noch viel Lebenskraft.

SCHLAG (kuli). Es ist mittlerweile der dreizehnte Frühling, den ein versehrter Kirschenbaum-Veteran seit dem Schicksalschlag nicht nur erlebt, sondern mit einem Meer an Blüten bereichert. Damals verlor der Gute seine eine Kronenhälfte während der Fruchtphase bei einem starken Gewitter. „Schauen wir mal, ob er wieder austreibt“, war damals die Meldung der Besitzer. Er heilte seine Wunden und trieb aus, trieb und trieb und trieb aus, Jahr für Jahr. „Wenn er keine Blüten und Blätter mehr entwickelt, wird er umgeschnitten!“, so die Ansage. Die hat er wohl gehört und wehrt sich seither friedlich gegen die Säge. Das finden die Leute von Schlag sehr bewundernswert.Diese Power eines natürlichen Organismus, beispielsweise eines trotz Amputation weiter leben wollenden Geschöpfes, hat bereits der Naturforscher Plinius (der Ältere) im alten Rom als „Vis vitalis“ bezeichnet, übersetzt etwa „die Kraft des Lebenden“. Der Schlager Süßkirschenbaum ist dafür schlichtweg ein Paradebeispiel. Bienen, Hummeln und Fliegen tun ihr Übriges, um auch heuer wieder eine reiche Ernte an famos mundenden Knorpelkirschen zu ermöglichen. Die Gnadenfrist wird sicher verlängert...