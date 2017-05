Zwei weitere Gym-Professoren in Pension

12.05.2017, 09:20 Uhr

Der in Zwettl geborene OStR Josef Treml unterrichtete seit 1979 Mathematik, Physik und mit der Einführung des Computers ab den 90er-Jahren auch Informatik. Die Schulgemeinschaft verliert mit ihm einen allseits geachteten Naturwissenschaftler, ehemaligen Personalvertreter, ein langjähriges Mitglied des Schulgemeinschaftsausschusses und einen hervorragenden Lehrer, der als Klassenvorstand, als überaus engagierter Referent des Österreichischen Jugendrotkreuzes und als Bildungsberater engen Kontakt zu seinen Schülern pflegte.Der aus der Steiermark stammende Rochus Klug studierte in Kanada und in Frankreich, ehe er 1977 als Native Speaker in Englisch im Gymnasium und in der HAK Zwettl sowie als Französischlehrer in Gmünd seine Unterrichtstätigkeit aufnahm. Viele Schüler profitierten vor allem von seinem fortgeschrittenen Konversationsenglisch im Gegenstand Cambridge Advanced English.