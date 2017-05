Führerschein am Prüfstand

09.05.2017, 15:00 Uhr

Wir haben im zweiten Teil der Mobilitätsserie Steig ein einen Routinier zur praktischen Fahrt antreten lassen.

23 Jahre Führerscheinbesitzer

ZWETTL (bs). Jeder, der bereits einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, als Führerscheinbesitzer am Geschehen im Straßenverkehr teilnimmt kennt sie: Situationen, in denen man sich fragt, ob man sich selbst oder der andere Verkehrsteilnehmer richtig verhalten hat. Wir haben den Test gemacht und einen Routinier zur praktischen Übungsfahrt gebeten.Seit 23 Jahren besitzt Gerhard Lugauer den Autoführerschein und ist im Rahmen seiner Tätigkeit als zertifizierter Finanzplaner und Versicherungsaußendienstmitarbeiter der Wiener Städtischen Versicherung in Zwettl seit 18 Jahren rund 30.000 Kilometer im Jahr auf dem Weg zu seinen Kunden unterwegs. Er absolvierte für die Bezirksblätter als Versuchsperson eine praktische Übungsfahrt mit der Fahrschule Dolejschi in Zwettl. Der Fahrschulinhaber, der unsere Versuchsperson für seinen Fahrstil lobte, sprach in der Analyse und Nachbesprechung der Fahrt generelle Vergehen der Autofahrer an.So würden diese vor allem den Spiegel-Spiegel-Schulterblick fast generell vernachlässigen, zu geringen Abstand halten oder Kreisverkehre und Kurven nicht ausfahren. Weitere schwere Vergehen, die dem Fahrschullehrer immer wieder auffallen sind bei Gelb- oder sogar Rotlicht in Kreuzung einfahrende Verkehrsteilnehmer oder in Taxifahrermanier den Blinker erst gleichzeitig mit dem Einlenken zu setzen.

Gefahr "Toter Winkel"

Auch auf die unterschätzte Gefahr des toten Winkels wird laut Dolejschi in der Fahrschule ganz besonders hingewiesen.Als kleineres Problem sieht der Profi die Problematik zu hoher Geschwindigkeit. Er konstatiert den Zwettlern eine angemessene Geschwindigkeit.