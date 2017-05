"Arbeitskreis Bildung“ mit neuen Impulsen

03.05.2017, 16:39 Uhr



Generationsübergreifendes Lernen

Direktor Eric Schilcher führte zunächst durch „seine“ Schule, bevor anschließend Bildungsgemeinderätin Anne Blauensteiner rund 35 Gäste zur Sitzung begrüßte. Sie gab einen Überblick über das im Arbeitskreis entstandene und bereits abgeschlossene HAK-Projekt „ Bildung mit Zukunft – Schulstadt Zwettl im Fokus“. Bewährt haben sich bereits auch die Berichte aus den gemeindeeigenen Institutionen: Büchereileiter Mag. Johann Koller berichtete über die geplante Übersiedlung der Stadtbücherei. Stadtarchivarin Elisabeth Moll gab einen sehr aufschlussreichen Überblick über die Veranstaltungen des Stadtmuseums Zwettl und des Stiftes Zwettl und machte auf das Stadtarchiv aufmerksam, das sich auch für Schulprojekte aufgeschlossen zeigt. BGR Anne Blauensteiner erläuterte kurz das Bildungsangebot der Volkshochschule Zwettl, die die Vortragsreihe „Bildung im Ort“ weiterführt. Ergänzend zur Stadtbücherei informierte Mag. (FH) Werner Siegl über eine geplante zweitägige Großveranstaltung im November, welche erstmals in Kooperation mit dem „Forum Erwachsenenbildung“ in Zwettl stattfinden wird.Auch die Idee, Volksschulkindern die Naturwissenschaft näher zu bringen, wird in diesem Sommer im Zuge des Ferienspiels fortgesetzt.Ein wichtiges und immer wieder besprochenes Thema in den Sitzungen ist, generationsübergreifende Projekte ins Leben zu rufen. Wie zum Beispiel ein „Reparatur-Café“, für das GR DI Bernhard Thaler in Zusammenarbeit mit der Klima- und Energiemodellregion Zwettl bereits einige Anregungen vorstellte und die Zusammenarbeit mit der örtlichen Wirtschaft betonte.Auch handwerkliche Fähigkeiten sollten künftig nicht verloren gehen. Hier könnten z.B. ältere Menschen ihr Wissen an die jüngeren weitergeben. Mittels Kleingruppenarbeiten entstanden wertvolle Ideen, die seitens des Arbeitskreises weiter verfolgt und realisiert werden sollen.Spannend ist es aber auch, wenn die junge Generation der älteren das angelernte Wissen über die neuen Medien weiter gibt. Dazu wird es in Zusammenarbeit mit der PNMS Zwettl und der VHS Zwettl im Herbst Kurse für die Generation 45+ geben.