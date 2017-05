Breitbandinitiative für ÖVP kein Thema

03.05.2017, 11:23 Uhr

Das waren bei der Sitzung am 27. April 66 Anträge. Darunter auch der Antrag „Flächendeckende Breitbandversorgung für den Bezirk Zwettl“. „Die Zwettler, die uns dieses Anliegen geschickt haben, sind bei der ÖVP mit dieser Bitte allerdings abgeblitzt. Das Anliegen wurde nicht einmal zur Diskussion zugelassen. Diese Blockade von Diskussionen seitens der ÖVP ist zum Fremdschämen. Für uns ist das Anliegen des Bezirkes Zwettl damit aber nicht vom Tisch. So leicht geben wir nicht klein bei. Bei der nächsten Sitzung am 18. Mai bringen wir den Antrag wieder ein“, so Helga Krismer, Landessprecherin der Grünen.