Caritas wird Partner von Willkommen Mensch

12.05.2017, 10:53 Uhr

Flüchtlingsbetreuung: In Zwettl hat der Verein einen wichtigen Partner hinsichtlich Organisation gefunden.

ZWETTL (bs). Der Verein Willkommen Mensch in Zwettl wurde in Zeiten der Flüchtlingsbewegung nach Österreich im Vorjahr gegründet. Nun wurde mit der Caritas ein wichtiger Partner, der große Teile der organisatorischen Arbeit übernimmt, gefunden.Vor allem in den Bereichen von Anhörungen oder der Begleitung zu offiziellen Stellen in Wien wird die Caritas dem Verein zukünftig unter die Arme greifen. "Die Caritas hat etwa in Sachen Rechtsberatung oder Therapiebetreuung ganz andere Möglichkeiten als wir als Verein", erklärt Friedrich Haslinger. Auch den Bereich der Quartier-Organisation wird die Caritas mit ihrem Wissen übernehmen.Was unverändert bleibt, ist die persönliche Betreuung der Flüchtlinge durch ehrenamtliche Arbeit von Vereinsmitgliedern. Auch die Deutschkurse werden nach wie vor von Vereinsseite angeboten und durchgeführt.Wie es mit dem Verein gänzlich weitergeht, soll sich laut Haslinger bis Jahresende entscheiden: "Wir haben den Verein damals gegründet, um den Menschen, die zu uns geflüchtet sind, eine Grundlage für deren Selbstständigkeit zu schaffen. Diese Tätigkeit sollte demnächst erfolgreich abgeschlossen sein."So konnten einige ehemalige Flüchtlinge auch bereits Jobs in Zwettl und Umgebung finden.