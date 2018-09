Elvira Schmidt zu Besuch im westlichen Waldviertel

12.09.2018, 15:05 Uhr

Vizebürgermeister Manfred Hackl (Gemeinde Gutenbrunn) und Bürgermeister Arnold Bauernfried (Gemeinde Bärnkopf) zeigten nach einem politischen Smalltalk die Sehenswürdigkeiten der beiden Gemeinden, wobei sich LAbg. Elvira Schmidt und Landsefrauengeschäftsführerin Annemarie Mitterlehnerbeide von den vielen Innovationen und der Gastfreundlichkeit in den beiden Gemeinden sehr angetan zeigten.LAbg. Elvira Schmidt:" Ich habe engagierte Menschen kennengelernt, die ehrenamtlich in ihrer Gemeinde arbeiten und Ideen einbringen, um ihre Heimat lebenswerter zu gestalten. Vom Nahversorger, einem kleinen Theater bis 50 Personen, Welnessbereiche in der freien Natur und vieles mehr, ich kann allen nur raten, macht dort Urlaub, es lohnt sich“