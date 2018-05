Hartl Haus Lehrlinge holen zweiten Platz

02.05.2018, 14:56 Uhr

Sehr gutes handwerkliches und fachliches Können zeigten die Nachwuchstischler von HARTL HAUS beim diesjährigen Niederösterreichischen Landeslehrlingswettbewerb am 26. April 2018 in Pöchlarn, an dem insgesamt 72 Lehrlinge aus dem ganzen Land teilnahmen. HARTL HAUS hat sich beim Bewerb der Landesinnung der Tischler und Holzgestalter mit insgesamt acht Lehrlingen präsentiert.Die Lehrlinge aller vier Lehrjahre wetteiferten um eine gute Platzierung und alle gefertigten Stücke lieferten den Beweis, dass der Tischlernachwuchs über ein sehr gutes handwerkliches Können verfügt.Manuel Gastinger (2. Lehrjahr Tischler) erreichte den hervorragenden 2. Platz und hat sich somit für die Ausscheidung zum Bundesbewerb qualifiziert. Lukas Eschelmüller (1. Lehrjahr Tischler) und Gerhard Buchmayer (4. Lehrjahr Tischlereitechnik) schafften einen tollen 4. Platz und verpassten nur knapp das Stockerl. Eva Tauner (2. Lehrjahr Tischlerin) erreichte den 7. Platz und mit jeweils einem 10. Platz haben Theresa Krenn (2. Lehrjahr Tischlerin), Franziska Weixlberger (1. Lehrjahr Tischlerin) und Lukas Kaspar (2. Lehrjahr Tischler) den Bewerb abgeschlossen.Beim abschließenden gemeinsamen Abendessen tauschten sich die Teilnehmer gemeinsam mit ihren Ausbildern und Abteilungsleitern über ihre Erfahrungen aus und feierten ihren Erfolg.Prok. Yves Suter der abends ebenfalls dazu stieß: „Ich bin wahnsinnig stolz auf Manuel, die zwei Lukas, Daniel, Bernhard, Franziska, Eva und besonders Theresa. Sie haben sich mit viel Fleiß und Eifer großartig geschlagen. Aber was noch wichtiger ist: Sie haben sich dem Wettbewerb gestellt, nicht nur um sich zu messen, sondern um sich zu entwickeln. Von dieser Einstellung profitieren sie noch ein Leben lang.“Beim „Tag der offenen Tür“ am 5. Mai 2018 (von 9:00 bis 16:00 Uhr) im Werk in Echsenbach zeigen die Lehrlinge am Informationsstand ihr Können. Erstmalig arbeiten die Lehrlinge aller drei Lehrjahre an einem Gemeinschaftsprojekt, das am „Tag der offenen Tür“ umgesetzt wird.Als einer der größten Arbeitgeber der Region bildet HARTL HAUS derzeit 18 Lehrlinge in den Berufen Fertighausbauer, Tischler und Tischlereitechnik aus. Jährlich beginnen hier vier bis sechs Lehrlinge ihre Ausbildung als Fertighausbauer oder Tischler.HARTL HAUS ist Österreichs ältestes Fertighausunternehmen mit eigener Bau- und Möbeltischlerei, dass derzeit rund 290 Mitarbeiter beschäftigt. Die in Echsenbach im Waldviertel gefertigten HARTL Häuser werden von den Kunden hoch geschätzt: 97,4 % waren 2017 mit ihrem Eigenheim und den Leistungen von HARTL HAUS sehr zufrieden - eine Bestmarke in der gesamten Branche.