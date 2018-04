Heute-Bericht: Ermittlungen gegen Bürgermeister Kröpfl

25.04.2018, 09:39 Uhr

Polizei und Staatsanwalt ermitteln gegen den seit 2015 amtierenden Ortschef von Pölla

PÖLLA. Die Gratis-Tageszeitungberichtet in ihrer Ausgabe vom Mittwoch, 25. April 2018, über einen Verdacht des Amtsmissbrauchs und einer Selbstanzeige von Pöllas Bürgermeister Günther Kröpfl (ÖVP).Demnach soll es eine Flut an Vorwürfen, eine Selbstanzeige und Ermittlungen der Behörden wegen Amtsmissbrauchs und der Verleumdung geben. Dies bestätigte der Kremser Staatsanwalt Franz Hütter der Tageszeitung. Konkret soll es um einen Handymasten am Silo des Bürgermeisters sowie Vorwürfe um ein Bauverfahren gehen.Kröpfl selbst gab im-Bericht zu Protokoll, dass er rund 30 anonyme Schreiben mit diversen Vorwürfen und Anschuldigungen erhalten habe und um alle Unklarheiten auszuräumen und den Fall aufzuklären, hätte er schließlich Selbstanzeige und Verleumdungsanzeige erstattet. Für den Bürgermeister gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung.