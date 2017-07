Keiner wollte ihn auf seinem letzten Weg begleiten

16.07.2017, 15:54 Uhr

Dr. Siegfried Mandl, jüdischer Arzt in Arbesbach.

Keiner wollte den beliebten Arzt auf letztem Weg begleiten



Siegfried Mandl wurde am 6. Juli 1864 in

Müglitz, Mähren, geboren. Was er von 1864

bis 1901 gemacht hat, konnte ich leider

nicht herausfinden. Von 1901 bis 1926

betreute Dr. Mandl als Arzt die Gemeinden

Arbesbach, Altmelon, Griesbach, Pretro-

bruck, Purrath, Rammelhof und Wiesensfeld.



Dr. Mandl war Jude.



Als solcher musste er wegen der um die

Jahrhundertwende aufbrandenden Welle

des Antisemitismus mit einer gewissen Ab-

lehnung in der Bevölkerung rechnen.



Dr. Siegfried Mandl bewies seine Qualität als

Arzt und Mensch nicht nur dadurch, dass

ihn die Bevölkerung als einen, der zu ihnen

gehörte, akzeptierte, sondern vor allem da-

durch, dass sie ihn aus Dankbarkeit für sein

vieljähriges Wirken 1926 zum Ehrenbürger

ernannten.

Anfang Mai 1939 wurde seine

Schwester Gisela von den Nazis geholt und

in ein Konzentrationslager gebracht. Er

selbst sollte am 5. Mai 1939 von den Nazis

aus Arbesbach abtransportiert werden.

Durch Zeitzeugen konnte ich die näheren

Umstände seines Todes herausfinden:

Dr. Mandl nahm in der Nacht vor seiner Ab-

holung mehrere Tabletten und fügte sich

eine Tablettenvergiftung zu, um nicht ins KZ

zu kommen.



Frau Raab und Frau Hahn , Einwohner-

innen aus Arbesbach, waren in jener Nacht

bei ihm. Laut Frau Hahn hat Dr. Mandl die

ganze Nacht um sein Leben gekämpft. Es

wurde sogar der Arzt aus Schönbach gerufen.

Als dieser Arzt am Morgen des 5. Mai ankam,

war Dr. Mandl bereits verstorben.



Mit einem Mistwagen wurde der Leichnam

sofort auf den Friedhof gebracht. Aus Angst vor

den Nazis wollte keiner den beliebten Arzt auf

seinem letzten Weg begleiten.

Frau Hahn erzählte mir auch, dass Dr.

Mandl vielen umsonst geholfen hat, die

kein Geld hatten, was in der Zwischen-

kriegszeit sehr sehr oft vorkam.



