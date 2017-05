Tag der „Hofjause“ am Lämmerhof Groiß

03.05.2017, 16:29 Uhr

Der Lämmerhof-Groiß ist ein großer Biobetrieb mit Milchschafen und hält nebenbei auch einige Freilandschweine und Weiderinder. Seit dem Jahr 2014 ist der Hof als Direktvermarkter aktiv und vertreibt seine Produkte über den eigenen Hofladen und über seinen Zustelldienst. Das hochwertige Biosortiment umfasst verschiedene Schafkäsesorten, Lammfleisch, Lammwürste, Schinken, Aufstriche, Weiderindfleisch, Freilandschweinefleisch und vieles mehr. Einige der Produkte wurden bereits im Zuge des Direktvermarkterpreises 2016 ausgezeichnet.Bezirkshauptmann Dr. Michael Widermann, Landtagsabgeordneter Franz Mold, Bgm. Herbert Gottsbachner und Vbgm. Andreas Maringer machten sich an diesem Tag ein Bild von dem Vorzeigebetrieb und seinen geschmackvollen Produkten und zeigten sich beeindruckt von den vielfältigen Leistungen.Der Lämmerhof-Groiß öffnet auch am 20. und 21. Mai 2017 von09.30 bis 18.00 Uhr im Zuge der Aktion der Jungbauernschaft„OPEN BAUERNHOF“ seine Pforten und gibt Einblick in seinen Betrieb und dem bäuerlichen Alltag.