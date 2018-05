Zukunft des Waldviertels 2030? – Erst-Präsentation der Film-Doku „fiareschaun“ am 12. Mai

02.05.2018, 08:37 Uhr

Kastner, Wallenberger, Greisinger und Samhaber im Film

Auch die Jugend spricht in „fiareschaun“

Ein interaktiver Publikumsevent – Premiere am 12. Mai

„Digital Storytelling“ – Webdoku ab 13. Mai online

Optimistisches Zukunftsbild fürs Waldviertel herrscht vor

Neben Christof Kastner sind auch Josef Wallenberger (der bekannte Regionalberater aus Horn) und Manfred Greisinger (der auch in Wien beliebte Waldviertler Buchautor) für „fiareschaun“ vor der Kamera von Christian Pfabigan gestanden. „Ich freue mich“, sagt Wallenberger, „wenn gerade auch junge Leute das Thema aufgreifen und schauen, was sind die Zukunftsbilder für das Waldviertel.“ Genauso begeistert zeigt sich Brigitte Samhaber, die bekannte Weitraer Unternehmensberaterin, die ebenfalls in „fiareschaun“ über ihre Ideen zur Zukunft des Waldviertels spricht.Insgesamt acht Waldviertler und Waldviertlerinnen kommen ausführlich im Filmprojekt zur Frage zu Wort: Wie sieht die Zukunft des Waldviertels aus? Wie soll sich und wird sich unsere Region bis 2030 entwickeln? „Fiareschaun“, sagt Anna Haghofer (die aus Rappottenstein stammende Landesleiterin der Landjugend Niederöstereich) im Film, bedeute positiv, „aktiv nach vorne zu schauen und in die Zukunft zu gehen“. Zum „jungen Blick“ auf Kunst und Kultur im Waldviertel 2030 äußert sich Angelika Starkl, die als gebürtige Waidhofnerin für die Kunsthalle Krems arbeitet.Das Filmprojekt „fiareschaun – Vision Waldviertel 2030“ ist als Webdoku umgesetzt. Am 12. Mai wird die filmische Webdoku bei einer Premieren-Veranstaltung im Folkclub „Igel“ in Waidhofen / Thaya groß präsentiert. Der Waldviertler Kabarettist Gerald Muthsam wird dabei moderieren. Der Projektinitiator und Filmemacher Christian Pfabigan stellt sich den Fragen des Publikums. Alex Miksch, der Waldviertler Liedermacher, wird danach für gute Musik und Stimmung sorgen.Eine Besonderheit der Premiere von „fiareschaun“ wird außerdem die „Interaktivität“ der Webdoku sein. Das Publikum wird einbezogen. An mehreren Stellen der Vorführung wird das Publikum gefragt werden, in welche Themenrichtung die Webdoku weiterlaufen soll. Außerdem wird das Publikum per Handy direkt zu einzelnen Themen abstimmen und einMeinungsbild geben können.Ab 13. Mai ist die Webdoku von Filmemacher Christian Pfabigan unter www.fiareschaun.at im Internet zu sehen. Sie umfasst mehr als 70 Minuten Filmmaterial und Interviews zu den Zukunftsvisionen Waldviertel 2030. Diese sind auf fünf Themenfelder fokussiert: Mobilität, Digitalisierung, Gesellschaft, Kunst und Utopie. Die Webdoku ist „digitales Storytelling“. Man kann an bestimmten Punkten auswählen, was als nächstes Thema interessiert. Und sie enthält auch Internet-Links zu weiteren Informationen.„Ich bin sehr zufrieden mit dem Projektverlauf von ‚fiareschaun’“, betont Projektinitiator und Filmemacher Christian Pfabigan. „In den Social Media ist meine Idee, die Zukunftsvisionen fürs Waldviertel zu thematisieren, auf sehr gute Resonanz gestoßen. Viele sehen darin einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung einer nachhaltigen und lebenswerten Region“, berichtet Christian Pfabigan. „Und es gab eine große Bereitschaft der Protagonisten, in mehrstündigen Interviews mit mir vor der Kamera über positive undnegative Zukunfsentwicklungen des Waldviertels zu sprechen. Generell herrscht darin ein optimistisches Zukunftsbild für unsere Region vor.“