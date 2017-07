2. Zwettler Familien-RADwandertag

19.07.2017, 11:07 Uhr

Am 6. August 2017 findet nach der Premiere im Vorjahr zum zweiten Mal der Zwettler Familien-RADwandertag statt. Die Stadtgemeinde Zwettl, die Privatbrauerei Zwettl und der durchführende Radverein RC Raiba Kosmopiloten kooperieren und laden alle Gemeindebürger ein, sich in den Sattel zu schwingen.Der Zwettler Familien-RADwandertag findet parallel zum 3. Brauerei- Radmarathon statt und ist ein Angebot für alle Menschen, die das Radfahren lieber in vollen Zügen zu genießen, statt sich auf die Jagd nach Medaillen und Pokalen zu begeben.Gestartet wird ab 08:30 bzw. bis 10:30 Uhr. Durch die gewählte Streckenführung mit geringer Höhendifferenz ist die Strecke auch für Freizeit-Radfahrer und Kinder leicht zu bewältigen.

Die 15 Kilometer lange Strecke führt abseits der Hauptverkehrswege vom Ausgangspunkt „Logistikhalle“ der Privatbrauerei Zwettl nach Ratschenhof und über den Schönauer-Teich und den Edelhof via Rudmanns zurück nach Zwettl – Ortsteil Oberhof. Von dort geht es den Kamp entlang, beim Gemeindeamt und dem Stadtpark vorbei zurück zum Ausgangspunkt. Die Strecke ist größtenteils asphaltiert, ein kleiner Teil des Weges wird auf Schotterstraßen zurückgelegt.Thema und Rahmenprogramm:„Bier – ein Naturprodukt aus regionalen Zutaten“. Diese Schwerpunktsetzung wird auf vier Stationen, bei denen jede eine Grundzutat des wertvollen Gerstensaftes repräsentiert, entlang des Weges vermittelt. Jeder Teilnehmer, der die Startgebühr von 3 € bezahlt und sich an den vier Stationen einen Stempel zu den Themen „Hopfen“, „Malz“, „Wasser“ und „Hefe“ abholt, wird im Ziel mit einem Teilnehmergeschenk belohnt. Bei den Stationen erhalten die Starter Pannenhilfe und werden mit „Treibstoff“ versorgt.Im Ziel kümmert sich Christian Schierhuber vom Gasthof Hamerling um die kulinarische Versorgung mit regionalen Leckerbissen. Für frisches, isotonisches Bier sorgt die Privatbrauerei Zwettl!Die Veranstalter freuen sich auf Ihr Kommen!Detailinformationen zur Veranstaltung finden Sie unter: http://www.kosmopiloten.at/events/radwandertag.htm...