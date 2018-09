Amy punktet beim internationalem Dogdance Turnier

23.09.2018, 12:08 Uhr

Das hochkarätige Starterfeld war mit Teilnehmern aus Deutschland, Ungarn der Slowakei und Österreich breit gefächert.Inez Dengscherz aus der Gemeinde Kottes, konnte sich mit ihrer Australian Shepherd Hündin „Amy“, beim Erstantritt in der Klasse 3, den hervorragenden zweiten Platz ertanzen.Mit ihrer zweiten Hündin „Neatly Cherokee Rose“, erreichte sie beim Erstantritt in der Klasse eins, in einem großen Starterfeld mit starker Konkurrenz, Platz 6.