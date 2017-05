Bonsai Karate Kurs startet in Groß Gerungs

03.05.2017, 10:14 Uhr

Auf spielerische Art und Weise wird so ein Einstieg in die Welt des Karate geschaffen, aber auch für jede weiter Sportart bietet dieses Training eine solide Grundlage.Die Unterschiedlichen Übungen die genau auf das Alter der Kinder abgestimmt sind, schulen das Gleichgewicht, die Beweglichkeit, die Reaktionsfähigkeit, die Raumorientierung und Verbessern das eigene Körpergefühl.Alle Bewegungsabläufe werden stets mit links und rechts ausgeführt, so werden Koordination (zB. Hand – Fuß) und Konzentration gestärkt.Neben den erlernen von ersten einfachen Karatetechniken werden auch soziale Werte wie Hilfsbereitschaft, Rücksicht, Respekt, Teamgeist, Vertrauen, Aufmerksamkeit und das Akzeptieren von Grenzen vermittelt.Durch einen strukturierten Ablauf und immer gleich bleibende Rituale wird den Kindern zusätzliche Sicherheit gegeben und das Gemeinschaftsgefühl entwickelt sich stetig. So fällt es vor allem schüchternen Kindern leichter in der Gruppe aus sich heraus zu gehen und ihr Selbstbewusstsein steigert sich.Für die Trainerinnen Diana Seifert und Maike Puhr stehen Spaß und Freude an der Bewegung der Kinder im Vordergrund.Der erste Bonsai Kurs ist mit großem Erfolg zu Ende gegangen. Die Kinder zwischen 3 und 5 Jahren waren mit riesiger Begeisterung dabei und auf Grund zahlreichen Nachfragen, wird ab dem 17 Mai ein zweiter Kurs beginnen. Für alle die sich gern eine Bild davon machen wollen, gibt es am Mittwoch den 10 Mai von 15-16 Uhr in der Turnhalle der Volksschule Groß Gerungs eine gratis Schnupperstunde. Nähere Informationen und Anmeldung unter 0664/3508944.