Derbywochen für den USC Schweiggers

Danach geht es am Samstag, 13. Mai um 19:30 Uhr auf der heimischen Anlage gegen den Nachzügler SC Hartl Haus aus Echsenbach weiter. Ungeachtet der Ergebnisse bleibt die Liga ohne Zweifel bis zum Ende spannend und hart umkämpft.Für den USC Schweiggers würde der Meistertitel und ein damit verbundener Aufstieg in die 2. NÖ Landesliga einen weiteren Meilenstein und den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte bedeuten.Reinhard Müllner ist seit 2011 der Obmann des Vereins, der 1975 erstmals in der 2. Klasse Waldviertel teilnahm. Nach Meistertitel und Aufstiegen in den Jahren 2003 (2. Klasse Waldviertel Süd) sowie 2005 (1. Klasse Waldviertel), spielt der USC nun seit Jahren in der Gebietsliga Nord-West/Waldviertel mit.