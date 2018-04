Mukin Shori setzt wieder ein starkes Zeichen

23.04.2018, 12:19 Uhr

Sieben Landesmeistertitel bei Karate-Landesmeisterschaft erkämpft.

HERZOGENBURG/GROSS GERUNGS. Bei der diesjährigen Niederösterreichsichen Karate-Landesmeisterschaft am 21. April 2018 in Herzogenburg war der USV Shotokan Groß Gerungs mit insgesamt 25 Sportlern und sechs Betreuern am Start.Mit dem gecharterten Bus ging es für die Mannschaft schon um 6:30 Uhr in der Früh los.Die tolle Stimmung die bereits spürbar war, übertrug sich dann auch auf den Wettkampftag. Alle waren hoch motiviert und konzentriert dabei, sodass die Wettkämpfer des Vereins am Ende sieben Landesmeitstertitel sowei sieben Vizelandesmeistertitel erkämpften. Unglaubliche 18 Mal konnten sie das Stockerl für den 3. Platz erklimmen.Im Medaillenspiegel unter 22 teilnehmenden Vereinen zeichnet sich das großartige Ergebnis mit dem zweiten Platz aus.Auch im Ranking um die erfolgreichsten Sportler des Turniers sind die Mukin Shori Kämpfer vorne dabei. Lisa Puhr mit Platz sieben und Jayden Seifert Platz neun positionierten sich unter den besten Zehn.