Neue Trainingsimpulse für Shotokan Karate Zwettl

05.05.2017, 08:07 Uhr

Auch vereinsintern kommt frischer Wind ins Training: Alexander Floh (1. Kyu) von der Sportunion Zwettl, Sektion Karate, hat am Übungsleiterkurs des NÖ Landesverbandes teilgenommen und dafür bereitwillig mehrere Wochenenden geopfert. Am 8. April stellte er sich der Prüfungskommission. Nun wurde er für sein Engagement mit dem erfolgreichen Abschluss belohnt und darf sich staatlich geprüfter Übungsleiter für Karate nennen. Alexander Floh trainiert bereits seit 1999 im Verein, ist auch im Vorstand als Beirat aktiv und gibt sein Wissen nun im Kindertraining an den Nachwuchs weiter.Nähere Informationen zum Training findet man unter www.karate.zwettl.at