Sehenswerter Auftakt der Crasher

03.05.2017, 11:45 Uhr

Newcomer Alexander Prinz fährt Finalerfolg ein.

GRAFENBACH/SCHWEIGGERS. Am 30. April 2017 starteten die Autocrasher des MSC NÖ Nord in die neue Saison. Die erste Station war das Rennen in Grafenbach/ St.Valentin, welches mit neun Seriennahen Fahrzeugen bestritten wurde. Es war ein unglaublicher Saisonstart, bei dem das Team des MSC sensationelle 142 Zähler einfuhr und somit in der Seriennahen Clubwertung sowie in der Clubgesamtwertung an erster Stelle liegt.Im Finallauf der Division Seriennahe bis 1500ccm gelang Alexander Prinz sein erster Finalerfolg in seiner noch jungen Laufbahn. Rückkehrer Manuel Leutgeb beendete diesen Lauf als toller dritter, nachdem er das Semifinale gewonnen hatte. Im Finale der Klasse 2 gab es ebenfalls einen MSC NÖ Nord-Triumph: Manuel Koppensteiner fuhr hier seinen ersten Finalsieg ein. Christoph Weissinger schaffte es als Dritter auch aufs Podest. Leopold Böck (2.) und Manuel Layr (3.) setzten den Erfolgslauf der „rot-gelben“ in der Klasse 3 fort. Im Superfinale wurden die Positionen zwei bis sieben eingefahren: Alexander Prinz, Leopold Böck, Christoph Weissinger, Manuel Leutgeb, Manuel Layr und Manuel Koppensteiner machten das Dutzend voll und das gesamte Team erzielte eines der besten Tagesergebnisse in der Vereinsgeschichte.Der zweite Staatsmeisterschaftslauf ist bereits der Heim-Grand-Prix in Schweiggers/ Brunnhöf am 28. Mai, zu dem Sie der MSC-NÖ-Nord bereits jetzt sehr herzlich einlädt.