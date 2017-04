Vienna City Marathon: Ö3-Staffel knapp gescheitert

24.04.2017, 08:23 Uhr

Bichl und Brei dabei

Albert Korir aus Kenia war allerdings nicht zu schlagen. Er hat in 2:08:40 Stunden den 34. Wien-Marathon gewonnen. Auch aus dem Bezirk Zwettl waren zwei Läufer unter den 42 Ö3-Teilnehmern. Alexander Bichl und Martin Brei erfüllten ihr Soll. Bichl lief den Kilometer in rund zwei Minuten und 50 Sekunden – also unter der Zielvorgabe von drei Minuten.