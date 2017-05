3 Millionen Wertschöpfung für die Leader-Region Kamptal

03.05.2017, 11:17 Uhr

20.000 Streuobstbäume bringen Gewinn

Ende April lud Josef Edlinger, Abgeordneter zum NÖ Landtag und Obmann der Leader-Region Kamptal, gemeinsam mit Arche Noah und wildfrucht, zu einem Informationsabend um Interessierte über die Ergebnisse einer Streuobsterhebung zu informieren. Auf rund 20.000 Obstbäumen reifen 1.350 Tonnen Äpfel und Birnen sowie 95 Tonnen Zwetschken. 3 Millionen Euro an regionaler Wertschöpfung kann aus den Früchten gewonnen werden.

Der Verein Leader-Region Kamptal trägt durch Projekte und Förderungen wesentlich zur Entwicklung von 27 Gemeinden im östlichen Waldviertel bei. Eines der Themen, ist der Erhalt des Streuobstbestandes der Region. Dazu wurde 2016 eine Exkursion ins Mostviertel, sowie eine Baumpflanzaktion, durchgeführt.„Der Streuobstbestand unserer Region liegt uns am Herzen“, so die einleitenden Worte beim Informationsabend Ende April von Obmann LAbg. Josef Edlinger. „In den letzten Monaten haben wir eine Groberhebung unseres Baumbestandes durchgeführt. Dazu wurden Fachgespräche in den Gemeinden geführt. Bürgermeister, Ortsvorsteher und Privatpersonen haben uns bei den Recherchearbeiten unterstützt. Ein großes Dankeschön dafür“.20.000 Obstbäumen wurden in den elf Regionsgemeinden Jaidhof, Krumau am Kamp, St. Leonhard am Hornerwald, Gars, Weinzierl am Walde, Gföhl, Lichtenau, Rastenfeld, Pölla, Röhrenbach und Stratzing ausfindig gemacht. Diese Bäume haben ein jährliches Ertragspotential von 1.350 Tonnen Äpfel und Birnen bzw. 95 Tonnen Zwetschken.Die Projektleiter DI Bernd Kajtna von Arche Noah und MMag. Christoph Mayer von wildfrucht: „Die Äpfel, Birnen und Zwetschken der Region bleiben derzeit meist ungenutzt am Boden liegen. Verarbeiten wir die Früchte zu Saft, Edelbrand, Mus, Kompott etc. können wir eine regionale Wertschöpfung von 3 Millionen Euro jährlich erwirtschaften. Ein enormer Gewinn für die Region“.2 Pioniere aus der Streuobstregion Mostviertel, Mostbaron Toni Distelberger und Leader Geschäftsführer Mag. Christian Haberhauer: „Als wir begonnen haben in die Verarbeitung der Birnen zu investieren, haben einige verwundert den Kopf geschüttelt. Wir haben gelernt aus unserem Obst Qualitätsprodukte zu machen. Heute ziehen die Leute den Hut vor uns, weil wir Geld in die Region bringen“.„3 Arbeitstreffen im Mai und Juni gibt Interessierten die Möglichkeit sich zu vernetzen und nächste Schritte zu planen“, so Danja Mlinaritsch, Geschäftsführerin Leader Kamptal. „Unser Ziel ist eine aktive Arbeitsgruppe auf die Beine zu stellen, die das Obst qualitätsvoll verarbeitet und gemeinsam an einem Strang zieht“.