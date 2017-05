40-jähriges Firmenjubiläum: Großes Fest bei Farben Maurer

02.05.2017, 15:00 Uhr

Heinrich Maurer gründete am 22. April 1977 den Betrieb, die ersten Lehrlinge wurden eingestellt und der Betrieb rasch erweitert. 1994 wurde jenes Grundstück, wo sich heute das Firmenareal befindet, erworben. Das neue Gebäude wurde 1996 bezogen, 20 Jahre später, 2016, mit einem Zubau begonnen. Mittlerweile führt Markus Maurer den Betrieb in zweiter Generation erfolgreich weiter. Vor allem in Sachen Hausfassadentechnik mit alternativen Dämmmethoden hat sich die Firma einen Namen gemacht.