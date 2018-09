Ehrung zum Jubiläum: 25 Jahre Stanzl Media

13.09.2018, 11:55 Uhr

Spontan gab es Aufträge vom ORF, wo für diverse Sendungen des aktuellen Dienstes mehr als 2.000 Fernsehberichte produziert wurden. Ab 2001 wurden auch ausländische Fernsehanstalten beliefert.Der Autodidakt Franz Stanzl, der auch das Studium Master of Art-Fachrichtung Film und Fernsehen absolvierte, entwickelte die Multi-Screen-Technik (ein Verfahren zur synchronen Abspielung von mehreren Filmen auf nebeneinanderliegenden Bildwänden), wofür er 2003 mit dem Karl Ritter von Ghega Innovationspreis ausgezeichnet wurde. Für seine professionell gestalteten Filme folgten weitere Preise, wie z.B. 2008 und 2010 eine silberne Viktoria bei den internationalen Wirtschaftsfilmtagen.Zu seinen besten Referenzen zählen die NÖ-Landesregierung, Wirtschaftskammer Österreich, OMV, sowie viele Gemeinden und namhafte Großbetriebe in Niederösterreich.Seit 2005 ist Franz Stanzl als Funktionär in der Wirtschaftskammer tätig. Zuerst als Fachvertreter und ab 2010 als Vorsitzender der Film- und Musikwirtschaft in Niederösterreich sowie als Mitglied im Fachverband Film Österreich, wo er die Interessen seiner Berufskollegen vertritt.