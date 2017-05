Familiensteuertag am 15. Mai in Zwettl

05.05.2017, 08:10 Uhr

Gratis-Beratungen für Familien von Steuerkanzleien in Zwettl

ZWETTL. „Schenken Sie Ihr Geld nicht dem Fiskus“, meint der Katholische Familienverband. „Durch den Steuerausgleich und die Nutzung von Familien- und Steuerabsetzbeträgen können Sie sich Ihr Geld zurückholen.“ In Zusammenarbeit mit der Correcta, Lang & Co Steruerberatung in Zwettl hat der Katholische Familienverband für die Familien für 15. Mai 2017 eine Gratis-Beratung organisiert.„Durch gute Beratung können sich Familien hunderte Euro vom Finanzamt zurückholen“, ist Josef Grubner, Vorsitzender des Familienverbandes, überzeugt. „Für Familien gibt es Freibeträge, etwa pro Kind 220 Euro. Weiters haben Eltern die Möglichkeit, die Kosten für die Kinderbetreuung steuerlich geltend zu machen. Bis zum vollendeten 10. Lebensjahr können bis zu 2.300 Euro Betreuungskosten abgesetzt werden. Der Alleinverdiener-Absetzbetrag sowie Unterhaltsabsetzbeträge können ebenfalls in Anspruch genommen werden.“Wie mache ich einen Steuerausgleich? Was kann ich eigentlich als Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen steuerlich geltend machen? Wie geht das mit der Negativsteuer? Antworten auf diese und ähnliche Fragen erhalten Sie bei einer kostenlosen Beratung am 15. Mai, dem Familiensteuertag. Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich.Bitte melden Sie sich an: Correcta, Lang & Co Steuerberatung,3910 Zwettl, Hamerlingstr. 2a, Tel. 02822/52 376 oder office@correcta.at