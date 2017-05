Franz Blauensteiner wieder bestätigt!

10.05.2017, 07:45 Uhr

Dem 2011 gegründeten Verein gehören 42 Mitglieder an welche aus den Bereichen Wirtschaft, Landwirtschaft und Freiberufe kommen. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, die regionalen Betriebe zu stärken und die Wirtschaft in unserer Umgebung zu fördern. Es wurden bereits zahlreiche Projekte umgesetzt: Schweigginger-Gutschein, Einkaufstaschen aus Jute sowie gemeinsam organisierte Gewerbe- und Hausmessen. Über dies hinaus ist dem Verein im Vorjahr mit dem Erpfiblütenfest eine tolle Veranstaltung gelungen. Derzeit wird bereits am nächsten Projekt gearbeitet: E-Carsharing in der Gemeinde.