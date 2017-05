GOLD für Lehrling vom Lebens.Resort Ottenschlag

03.05.2017, 09:51 Uhr

Barbara Payerl (Braunegg), Lehrling im Lebens.Resort Ottenschlag, trat im Bereich Küche an. Der Warenkorb, aus dem das 4-gängige Menü zusammengestellt werden musste, wurde erst am Wettbewerbstag an die Teilnehmer ausgegeben. Barbara Payerl überzeugte unter anderem mit Variationen vom Waller mit Zitronencreme und Radieschensalat, Gelbe Rübencremesuppe mit Kerbelbällchen, gebratene Keule und Roulade vom Stubenküken mit Couscous-Laibchen, tourniertem Kartoffel und weißem Spargel, Schokoauflauf mit Mangoragout und Kardamom-Marzipan-Parfait. Mit dieser hervorragenden Menüfolge erkochte sie eine Goldmedaille.