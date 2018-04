's Beisl in Zwettl wird mit 1. Mai rauchfrei

20.04.2018, 08:42 Uhr

"Nachdem bei uns 30 Jahre geraucht wurde, ist die Zeit reif, für diese Veränderung", so Reinhard Todt. Im Mai wird zudem das 30-Jahr-Jubiläum in der Landstraße 15 in Zwettl gefeiert. Vor allem durch die anstehenden Sommermonate werde die Umstellung einfacher zu handhaben sein glaubt Todt, da im Gastgarten natürlich weiterhin geraucht werden darf.Schlussendlich gehe es laut Todt, der selbst Nichtraucher ist, um die Gesundheit seiner Mitarbeiter und der eigenen. "Ich werde bereits jetzt oft auf die Umsetzung angesprochen und bekomme viel Zuspruch", hofft Todt mit diesem Schritt sogar neue Gäste gewinnen zu können. Und er ist sich sicher, dass ihm seine Stammkunden, trotzdem die Teue halten werden.