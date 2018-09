Untere Landstraße: Unternehmer feiern Baustellenende!

21.09.2018, 12:10 Uhr

Mit Aktionen und Rabatten am Samstag, 29. September 2018 (9-12:30 Uhr).

ZWETTL. Jetzt ist es soweit: Die Untere Landstraße in Zwettl feiert – es ist geschafft! Unternehmer und Wirtschaftstreibende atmen auf und laden am Samstag, 29. September, von 9 bis 12:30 Uhr zum Mitfeiern ein. Die Baustellenzeit in der Zwettler Innenstadt ist zu Ende, die Straße wurde für den Verkehr freigegeben, vor allem die Parkplätze vor den Geschäften stehen wieder zur Verfügung. Mit tollen Aktionen und Rabatten laden folgende Unternehmen zum SHOPPEN & GENIESSEN: Weltladen Zwettl, ´s Beisl, Casa Moda, Hartlauer, Unter´m Hollerbusch, Eisen Kastner, Sport Kastner, Schuh Stolz und Blumen Steininger. Das Sortiment dieser Betriebe umfasst Textil, Schuhe & Mode, Sportartikel, Bioprodukte, Werkzeug-, Garten- und Haushaltsartikel, Blumen, Optik-, Handy- und Fotowelt, Fairtrade-Produkte sowie ein gemütliches Beisl mit Gastgarten.Fast drei Monate dauerte die Großbaustelle in der Zwettler Innenstadt, unumgängliche strukturelle Maßnahmen erforderten eine Sperre der gesamten Unteren Landstraße. Das ist keine einfache Zeit für Unternehmer, Wirtschaftstreibende und deren Kunden, sind doch die Geschäfte nur erschwert und ausschließlich am Fußweg erreichbar. Hinzu kommen Baustellenlärm, Schmutz und Staub, wenig Wohlfühlatmosphäre für Kunden, Konsumenten, Urlaubsgäste und die Wirtschaftstreibenden vor Ort. Groß ist die Erleichterung, diese schwierige Zeit nun durchgestanden zu haben. Auch der Weltladen ist trotz derzeit noch vorhandenem Baustellengitter jederzeit zugänglich.Bedanken möchten sich die Unternehmer der Landstraße vor allem bei den Mitarbeitern der Firmen Strabag und EVN, die mit großer Umsichtigkeit und Verständnis kooperiert haben, um für alle das Beste aus der Situation zu machen.