Sa, 28.1.2017: Ganz Kirchdorf auf der Piste bei der Betriebs/Vereins/Familienmeisterschaft

12.01.2017, 22:17 Uhr

, ein alpiner Riesentorlauf, bei dem in 4 Klassen um den Titel gefahren wird.Teilnahmeberechtigt sind- allemit Firmensitz in Kirchdorf, Erpfendorf oder Gasteig- alle in der Gemeinde Kirchdorf ansässigenund deren Mitglieder- alle(Mitglieder in der Gemeinde Kirchdorf gemeldet) sowie- in einerdie Skischulen, Stammtische und Privatclubs.

Die 3-er-Teams fahren nicht um Pokale und Einzelerfolge – vielmehr geht es hier um die Ehre, als Betrieb oder Verein die besten Rennfahrer zu stellen bzw. in der Familienwertung als schnellste Familie zu glänzen. Nebenbei warten schöne Sachpreise, ein spannender Renntag und ein gemütlicher Abend im Kreise Gleichgesinnter.Das Skirennen wird jährlich wechselnd vom WSV Kirchdorf bzw. vom SV Erpfendorf/Wald ausgetragen.Rennstrecke: Stegenhäusl/LeitenhangNennschluß: Donnerstag, 26.1.2017, 19hDie offizielle Ausschreibung und weitere Infos gibt’s auf www.wsv-kirchdorf.atDer WSV Kirchdorf freut sich auf zahlreiche TeilnehmerInnen 