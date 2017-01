Die Radlobby Enns lädt am 13.05.2017 alle Freunde alter Fahrräder zum 1. Ennser Oldtimer Fahrrad-Treffen ein. Der Tag steht ganz im Zeichen historischer Fahrräder, vom Waffenrad bis zum klassischen Stahlrennrad. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist eine gemütliche Sternfahrt am Nachmittag. Die Ausfahrt führt auf verkehrsarmen Straßen durch das Hügelland rund um Enns.Gestartet wird in 3 Klassen:Sportlich: historische Renn- und Sporträder bis Baujahr 1990(erwünscht ist historisches Outfit)Gemütlich: historische Reiseräder bis Baujahr 1990 (z. B. Steyr Waffenrad, hitorische Hollandräder, Puch Jungmeister, etc.)Kreativ: Spezialfahrräder z. B. Trikes, Liegeräder, Hochräder, Tandems

Das Motto lautet: Einfach alles, was nicht „normal“ ist; je verrückter, desto besser!Neben der Sternfahrt findet am Hauptplatz Enns ein Rahmenprogramm statt und es besteht natürlich ausreichend Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch und Fachsimpelei.