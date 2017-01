ASK St. Valentin für Titelkampf gerüstet

21.01.2017, 17:07 Uhr

ST.VALENTIN.HERZOGRAD.

Verstärkungen für den Titelkampf

Am 16. Jänner ist derin die Vorbereitung zur Frühjahrsmeisterschaft 2017 gestartet. Neun schweißtreibende Wochen, ebenso viele Testspiele und ein Trainingslager warten auf die Kicker desaus St. Valentin.Um im Titelkampf nichts dem Zufall zu überlassen, haben die Verantwortlichen beimin der Winterübertrittszeit den bestehenden Spielerkader auf eine noch breitere Basis gestellt.vonvomundvomwerden in Zukunft den Dress der Rot-Weißen Werkssportler aus St. Valentin tragen.

Vorbereitungsspiele

und, werden demnach halbjährlicher Verletzungspause bzw. einer Auszeit ebenfalls im Titelkampf wieder zur Verfügung stehen.Das erste Testspiel hat dieElf am 21. Jänner gegen den Oberösterreich Ligistenbestritten, in dem Perg einen knappen 1:0 Erfolg feiern durfte.24. Jänner > Union Pettenbach, Stadion FC Wels, Spielbeginn 19:30 Uhr28. Jänner > GW Micheldorf, Dietach Arena, Spielbeginn 16:00 Uhr05. Februar > TSV Grein, Dietach Arena, Spielbeginn 12:00 Uhr11. Februar > Neuhofen/Krems, Dietach Arena, Spielbeginn 18:00 Uhr18. Februar > ASKÖ Oedt, Transdanubia Sportanlage, Spielbeginn 18:00 Uhr23.-26. Februar Trainingslager in Steinbrunn inkl. Testspiel04. März > UFC St. Peter/Au, Dietach Arena, Spielbeginn 16:00 Uhr11. März > USC Seitenstetten, Dietach Arena, Spielbeginn 16:00 Uhr