SK Enns gewinnt 7. bullVestor Bandenzauber des ASK St.Valentin

07.01.2017, 20:10 Uhr

ST.VALENTIN.SPORTHALLE LANGENHART.

heißt der Sieger am Dreikönigstag 2017 beimdesIn der gut besuchten Langenharter Sporthalle qualifizierte sich der spätere Turniersiegerbuchstäblich in letzter Minute für das Kreuzspiel um den Finaleinzug. Souveräner Vorrundensieger in der Gruppe A wurde Gastgebermit drei Siegen aus ebenso vielen Gruppenspielen. In der Gruppe B qualifizieren sichundfür die Kreuzspiele um den Finaleinzug.

Finale ASK St. Valentin - SK Enns

Sieger wurden auch Herbstmeister in ihren Klassen

Dersetzt sich in einem dramatischen Halbfinale erst in der zweiten Minute der Verlängerung gegen den spielstarkenmit 7:6 durch. Mit einem 7:1 gewann derklar gegenSomit standen sich im Finale wie schon in der Vorrunde derund dergegenüber. Im Gruppenspiel unterlag SK Enns noch mit 7:2. Im Finale waren die Blau-Weißen aus Enns aber hellwach und führten rasch mit 3:0. Der ASK St. Valentin fand noch einmal zurück ins Spiel und konnte im Laufe des Finales noch den Ausgleich erzielen. SK Enns hatte aber am Ende das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite und erzielte 23 Sekunden vor dem Ende den vorentscheidenden Treffer zum 4:3. Der Endstand zum 5:3 fiel in der Schlusssekunde.gewinnt somit verdient vorunddie siebente Auflage desim Jahr 2017. Kuriosität am Rande: diese Mannschaften wurden in der abgelaufenen Herbstrunde jeweils Herbstmeister in ihren Klassen.Die weiteren Platzierungen: 4.5., 6., 7., 8.