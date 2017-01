Schule Seekirchen - Sonderpreis für witziges Video

11.01.2017, 08:00 Uhr

Citizens Science Award für Forschung zum Mitmachen

SEEKIRCHEN (lin). Die Weinberg-Privatschule am Zachhiesenhof ist vom Bildungsministerium mit dem Sonderpreis des Citizens Science Award 2016 ausgezeichnet worden. Bei diesem österreichweit ausgeschriebenen Forschungsprojekt zum Mitmachen waren Privatpersonen und Institutionen eingeladen, Daten und Ideen zum Thema "Natur" zu liefern.Die Weinbergschule hat sich um Beobachtung bedrohter Schmetterlingsarten gekümmert. Von 1. April bis 30. September haben die 20 Schüler dieser Privatschule öffentlichen Rechts 2.388 Begegnungen mit Tag-Faltern dokumentiert und die Daten weiter geleitet. Verliehen wurde der mit 3.000 dotierte Sonderpreis aber für ein knapp zehnminütiges Video, in dem die Weinbergschüler auf witzige Weise zum Mitmachen bei diesem breitenwirksamen Forschungsprojekt motivieren.

Insgesamt beteiligten sich mehr als 3.300 Menschen aus ganz Österreich und siebenweiteren europäischen Ländern am Citizen Science Award 2016. Ausgezeichnet wurden 17 Schulen und 20 Vereine, Gruppen und Einzelpersonen. Bei der Prerisverleihung in der Universität Wien sagte Vizekanzler und Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner: "Wir müssen eine Brücke zwischen Experten und Laien bauen und neue Prozesse für die gemeinsame Wissensfindung etablieren. Durch die Beteiligung der Bevölkerung rückt die Wissenschaft näher an die betroffenen Personen heran und bekommt neue unkonventionelle Blickwinkel für die Arbeit. Ich bedanke mich bei allen ausgezeichneten Personen für ihren Einsatz für Wissenschaft und Forschung."Die Fragestellungen der Forschungsprojekte waren in diesem Jahrbesonders vielfältig: Wie lassen sich Online-Labore für denUnterricht nutzen? Wie kann anhand von vergrabenen Teebeuteln dieZersetzungsrate organischen Materials in Böden gemessen werden? Wieverbreitet ist die schwedische Kerbameise im Ötztal?