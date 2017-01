Leobendorf sucht Trafikant

18.01.2017, 14:51 Uhr

Ab 23. Jänner startet die öffentliche Ausschreibung auf www.mvg.at.

LEOBENDORF. Seit mittlerweile neun Jahren betreibt Helga Teichmann die Trafik in Leobendorf. Jetzt ist es ab er so weit – die Pension steht vor der Türe. Ein Nachfolger wird jedoch – derzeit – vergeblich gesucht. Am 23. Jänner 2017 startet erneut eine öffentliche Ausschreibung der Monopolverwaltung GmbH. "Das Schwierige ist, dass nur jemand die Trafik übernehmen kann, der eine Behinderung von mindestens 50 Prozent nachweisen kann", erklärt Bürgermeisterin Magdalena Batoha, die um die Trafik mitten im Herzen Leobendorfs bangt.Auf www.mvg.at kann man sich von 23. Jänner bis 22. Februar 2017 bewerben. Momentan noch ein Trost für den Ort: Helga Teichmann wird vorläufig noch so lange weiter machen, bis ein Nachfolger gefunden ist.