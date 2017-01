Dreikönig-Schießen beim Schützenverein Mistelbach!

09.01.2017, 12:40 Uhr

Trotz eisiger Temperaturen konnten sich der Obmann Oberschützenmeister Josef Kohzina, der Schützenmeister/Sektionsleiter-FFW Toni Friesl und ihr Team über regen Zustrom am Schießsport interessierter Mitglieder und Gäste freuen.Am Ende des Tages ging in der Kategorie „Großes Kaliber – Männer“ Kurt Sperk aus Mistelbach mit 95 von 100 möglichen Punkten vor Ing. Bernhard Paltram aus Laa/Thaya und Heinrich Höss aus Schrattenberg als Sieger hervor.

Die Kategorie „Kleines Kaliber – Männer“ konnte Heinrich Höss vor Michael Gruber und Erwin Bichler für sich entscheiden.Bei den „Damen – Großes Kaliber“ ging der Sieg an Liliane Höss vor Alene Degen und Christa Kubanik.Die Rangliste der Kategorie „Damen – Kleines Kaliber“ führt Alene Degen vor Hedwig Peterschelka und Christa Kubanik an.Höss Raphael aus Schrattenberg gewann die Jugendwertung vor Loreena Tutschek aus Wilfersdorf und seinem Bruder Christoph Höss.Nach der Siegerehrung im warmen Vereinshaus wurden zahlreiche Sachpreise unter den anwesenden Schützinnen und Schützen verlost und vergeben.Vom Oberschützenmeister wurden die zahlreich anwesenden Mitglieder und Gäste auf anstehende Veranstaltungen hingewiesen. So wird am 20. Jänner ein Waffenputz-Seminar im Vereinshaus abgehalten werden. Am 17. Februar besteht die Möglichkeit mit dem Reisebus zur „Hohen Jagd und Fischerei“ nach Salzburg zu fahren, einige Plätze sind noch frei. Der 1. Ordonnanzbewerb beim Schützenverein Mistelbach findet am 25. Februar statt. Die Frühjahrssäuberungsaktion sowie ein Wildschwein-Schnapsen für Vereinsmitglieder und Freunde sind für Anfang März geplant!Information, Neuigkeiten, Termine usw. finden interessierte Schützen/innen und Waidkameraden/innen permanent auf der Vereins-Homepage www.schuetzenverein-mistelbach.org und auch auf der Homepage des Jagdbezirks Mistelbach auf www.jagdbezirk-mistelbach.jimdo.com .Schützenheil/Waidmannsheil