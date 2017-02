Öha, d'Raaber wissen wirklich, was sie da tun: Faschingssitzung 2017

03.02.2017, 13:21 Uhr

Die BezirksRundschau durfte nicht nur bei der ersten Sitzung am Donnerstag mit dabei sein, sondern auch hinter die Kulissen blicken. Das Resumee? Eine Nacht zum Staunen!

RAAB (ska). Mit ihren Faschingssitzungen hat die Faschingsgilde Narraabia in der Vergangenheit schon einiges vorgelegt. Wenn es überhaupt möglich ist, dass sie sich übertrifft, dann hat sie es jetzt geschafft: Das Bühnenbild übertrifft alle bisherigen. Die allesamt selbst geschneiderten Kostüme könnten hollywood-reifer nicht sein. Und die Schmähs lassen kein Auge trocken.Damit es eine beeindruckende Faschingssitzung wird, investieren die Narraabia-Mitglieder tausende Stunden. Allein an den Kostümen sitzen die Schneiderinnen bis zu vier Monate. Heuer kam dabei nicht nur Stoff zum Einsatz, sondern auch Metall für die Rüstungen der Legionäre und Gladiatoren. Auch für die Masken – Frisur und Make-Up – müssen ausgetüfelt werden. Narraabia-Maskenbilderin Susanne Salletmayr sitzt stundenlang am PC, um neue Tipps und Tricks zu finden. So kommt für das Make-Up unter anderem auch Honig zum Einsatz, wie sie mit einem Augenzwinkern erzählt. Für die Friseurmeisterin und ihr zehn-köpfiges Team beginnt ein Sitzungsabend um 16 Uhr. Die letzte fertige Maske verlässt um 23 Uhr ihr "Studio" hinter der Bühne.Besonders stolz auf sein Bühnenbild ist Markus Mittermayr. "Das erste mit dem Thema Afrika hat mir schon gut gefallen. Aber das hier könnte mein Meisterstück sein", freut sich der Raaber, der von seine Gilden-Kollegen "Pinsel" genannt wird. Gemeinsam mit seiner Mutter hat er in das Bild, das ein ganzes Kolloseum samt Gladiator, Tiger und Co. zeigt rund 400 Arbeitsstunden investiert.



Heute und morgen gibt's noch die Chance, die Faschingssitzung zu erleben

Kinderfasching und "Gewerbeschau" in Raab

Für die Sitzungen selbst hat die Faschingsgilde wieder ein buntes Programm mit rund 16 Acts zusammengestellt. "Altbewährte" wie die Humoristen und die Theatergruppe, die heuer die Götter des Olymps mimen, sind wieder mit dabei. Außerdem nehmen sich die Raaber Fußballer selbst aufs Korn, wenn sie zeigen, wie es auf ihrer Sportplatz-Baustelle zugeht. Und Sepp Mitter erklärt als Landeshauptmann Dr. Joe den vielschichten österreichischen Dialekt und warum etwa das Wörtchen "Öha" vielseitig einsetzbar ist.Wer die Faschingssitzung erleben möchte, hat heute Freitag und morgen Samstag noch Gelegenheit dazu. Für die Aufführungen um jeweils 20 Uhr in der Neuen Mittelschule Raab sind noch Abendkasse-Tickets erhätlich.Ein Tipp: Allen, die die Sitzung noch besuchen wollen, möchte die BezirksRundschau ans Herz legen: Kommen Sie maskiert! Grafikerin Melanie Bachmayer und Redakteurin Kathrin Schwendinger haben sich als "Hippies" sehr einsam im Publikum gefühlt. Dabei macht das Zuschauen kostümiert gleich doppelt Spaß. Also: Rein ins Kostüm! Ab zur Faschingssitzung! Und Raaba Raaba!Mit der Sitzung ist der Fasching für die Gilde Narraabia noch nicht vorbei. Der Kinderfaschingsumzug findet heuer am Samstag, 18. Februar. statt. Aufstellung ist um 13:30 Uhr am Kommuneplatz.Zum Faschingsabschluss, den Raabern besser bekannt als "Gewerbeschau" lädt Narraabia am Faschingsdienstag, 28. Februar. Los geht die Wirtetour um 13:30 Uhr bei der Tankstelle Pichl. Abschluss ist im "Narrenschloss" Schraml.