Größter Trachtenball Österreichs: Kirchdorf tanzte beim 116. „Ball der Oberösterreicher“ in Wien auf

23.01.2017, 08:00 Uhr

Auftakt zur Landesgartenschau „Dreiklang der Gärten“ in Kremsmünster

BEZIRK. „Der Ball der Oberösterreicher ist der größte Trachtenball Österreichs, und auch eines der meistbesuchten Ballhighlights in der Bundeshauptstadt Wien. Das konnte wir auch heuer mit dem Motto ‚Kirchdorf – traditionell.modern‘ zum 116. Mal mit fast 5000 Besuchern unter Beweis gestellt werden. Es war eine großartige Visitenkarte für Oberösterreich und insbesondere für die Region Kirchdorf, wo heuer in Kremsmünster die Oö. Landesgartenschau ‚Dreiklang der Gärten‘ stattfindet“, so Landeshauptmann Josef Pühringer, der traditionell den Ehrenschutz des Balles innehatte.Neben dem Verein der Oberösterreicher in Wien unter Obmann Dr. Othmar Thann zeigte sich in diesem Jahr der Bezirk und die Bezirkshauptmannschaft Kirchdorf für die Organisation der Veranstaltung im Austria Center verantwortlich.

Alle 23 Gemeinden unter der Führung von Bezirkshauptmann Dr. Dieter Goppold und dem Team des Organisationsbüros der Bezirkshauptmannschaft unter der Leitung von Augustine Eglauer haben sich erfolgreich darum bemüht, den Ball als Aushängeschild für Kirchdorf zu präsentieren. Eröffnung, Festzug und Mitternachtseinlage zeigten einen Querschnitt von Traditionellem und Aktuellem aus der Region. Mit dabei war der Musikverein Kremsmünster, das Bezirksblasorchester Kirchdorf, die ESG-Tanzmusik, das Bezirks-Salonorchester Kirchdorf, der Gemeinschaftschor Steinbach/Grünberg, die Mollner Maultrommler, die Alphornbläser Steyrtal, die Garde der Faschingsgilde Schlierbach und der Windischgarstner Carnevalklub, die Wartberger Plattlerinnen sowie zahlreiche weitere Gruppen aus der gesamten Region.„Ich bedanke mich bei allen, die den diesjährigen Ball wieder zu einem besonderen Highlight haben werden lassen, vor allem aber bei den vielen ehrenamtlichen Akteurinnen, Akteuren und Mitwirkenden. Der Ball der Oberösterreicher ist Jahr für Jahr eine große Bühne des Ehrenamts. Auch an den Verein der Oberösterreicher in Wien, der mit mehr als 1.000 Mitgliedern der größte aller Bundesländer-Heimatvereine in der Bundeshauptstadt ist, ein großer Dank“, so Landeshauptmann Pühringer.Weitere Fotos der Veranstaltung können kostenfrei von der Homepage des Landes Oberösterreich www.land-oberoesterreich.gv.at heruntergeladen werden unter: Service > Medienservice > Fotos