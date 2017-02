01.02.2017, 04:29 Uhr

Meryl Streep war der "heimliche" Stargast eines Konzerts des Linzer Bruckner Orchesters in der New Yorker Carnegie Hall. Ebenfalls mit dabei: Eine OÖ-Delegation unter Leitung von Landeshauptmann Josef Pühringer.

OÖ/NEW YORK. Minutenlange Standing Ovations, eine bis zum letzten Platz gefüllte Carnegie Hall, Kunst- und Politikprominenz und sogar ein Hollywood-Star: Imposanter könnte die USA-Tournee des Linzer Bruckner Orchesters wohl nicht starten. Am 31. Jänner gastierte das Ensemble in der New Yorker Carnegie Hall. Und der Anlass war ein besonderer: "In Celebration of Philip Glass' 80th Birthday" dirigierte Maestro Dennis Russell Davies mehrere Werke des amerikanischen Komponisten. Spezielles Gustostückerl: Das Bruckner Orchester spielte in New York erstmals Glass' 11. Symphonie – eine Weltpremiere.

Im Publikum saßen Komponist Glass sowie Landeshauptmann Josef Pühringer, Wirtschaftslandesrat Michael Strugl und Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer. Pühringer war mit einer oberösterreichischen Delegation extra nach New York gereist, um einen wichtigen kulturellen OÖ-Export – also das Bruckner Orchester – beim ersten Konzert der USA-Tour zu unterstützen.Doch nicht nur oberösterreichische Lokalprominenz, sondern auch Hollywood-Stars wissen offensichtlich den Klang des Linzer Ensembles zu schätzen: Im Publikum, direkt neben Philipp Glass, saß Hollywood-Schauspielerin Meryl Streep. Sie war erst kürzlich mit dem Film "Florence Foster Jenkins" in den Kinos zu sehen. Dieser erzählt die Geschichte einer exzentrischen New Yorker Sängerin die ebenfalls in der Carnegie Hall auftritt. Und das, obwohl sie nicht singen kann...