Neujahrsempfang in Wr. Neudorf

21.01.2017, 14:44 Uhr

Am Wochenende lud Bürgermeister Hans Janschka Funktionäre aus Politik Wirtschaft und Vereinen zum traditionellen Empfang.

WR. NEUDORF. Am Freitag war der Festsaal des Wr. Neudorfer Freizeitzentrums Schauplatz des traditionellen Neujahrsempfangs des Bürgermeisters.Herbert Janschka bedankte sich dabei bei den Funktionären des Gemeinderats, als auch bei den Vertretern von Wirtschaft und Vereinen für die hervorragende Zusammenarbeit im vergangenen Jahr.Dabei sprach sich gleich zu Beginn gegen Hetze und Stimmungsmache aus, wobei er augenzwinkernd auf Donald Trump Bezug nahm: "Eine Mauer an der Neudorfer Stadtgrenze für die Mödling bezahlen würde, hätte schon was."Der Abend stand jedoch auch ganz im Zeichen des Gesamtverkehrskonzeptes, zu dem Bauamtsleiter Ing. Fritz Hudribusch und Raumplaner Wolfgang Aujesky in einem Podiumsinterview Stellung nahmen.Wiederholt wies Bürgermeister Janschka auf die extrem hohen - teilweise das Fünffache des tolerierbaren Wertes übersteigenden - Feinstaubwerte hin: "Hier ist unsere Lebensqualität ganz real bedroht."Ehrenschutz bekam Janschka von der designierten Landeshauptfrau, die neben einer Laudatio auf ihren Vorgänger, Landeshauptmann Erwin Pröll, Jobchancen und Mindestsicherung als zentrale Kernpunkte für die Region im Jahr 2017 in ihrer Neujahrsansprache hervorhob: "Für diese Probleme müssen komplexe Lösungen gefunden und einem Populismus vom Kaliber eines Ronald (sic!) Trump entgegengesetzt werden."Bei Live-Musik und kulinarischen Köstlichkeiten vom Buffet zeigten sich die Gäste - unter anderem der Perchtholdsdorfer Bürgermeister, Mödlings Bürgermeisterebenso wie Nationalrat- zuversichtlich für das neue Jahr.